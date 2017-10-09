В Атлантике сформировался тропический шторм "Офелия": он стал 15-м в этом сезоне

Тропический шторм "Офелия" сформировался над Атлантическим океаном.

Это уже 15-й шторм в этом сезоне / фото cnn.com

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Офелия", пятнадцатый в этом сезоне. Об этом сообщает CNN.

По прогнозам метеорологов, шторм пока не представляет такой же угрозы для островов и побережий, которую представляли "Харви", "Ирма", "Хосе" и "Мария".

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Тропический шторм "Офелия" сформировался над Атлантическим океаном в 1384 км на юго-запад от Азорских островов.

По прогнозам, шторм "Офелия" будет усиливаться по мере приближения к восточному побережью США и в пятницу станет ураганом. И это будет уже 10-й ураган в этом сезоне.

Напомним, более 100 тысяч потребителей остались без электричества из-за мощного урагана "Нэйт" в США.