В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, 10 октября в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 5.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:11, а зайдет в 18:17.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в большинстве областей Украины без осадков, в центре до +24°.

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