На Ивано-Франковщине объявили штормовое предупреждение

15:47, 9 октября 2017
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Сегодня, 10 октября, в Ивано-Франковской области ожидается сильный ветер.

В Ивано-Франковской области ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru
В Ивано-Франковской области ожидается сильный ветер / dailymail.co.ru

Об этом предупреждает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Ночь на 10 октября будет очень холодной – синоптик

"В течение суток 9 октября по области и городу ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ближайшей ночью в Украине ожидается похолодание. В частности, в Карпатах возможно снижение температуры до 3 градусов мороза.

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