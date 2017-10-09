Ураган "Нэйт" ослабел до тропического шторма

Ураган "Нэйт" снова стал тропическим штормом, в дальнейшем ожидается его ослабевание.

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Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами, передает "РИА Новости".

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Сейчас "Нэйт" движется через американские штаты Миссисипи и Алабама, ожидается скорое ослабевание. Скорость ветра достигает 110 километров в час. Сейчас ураган движется на север со скоростью порядка 37 километров в час.

Напомним, более 100 тысяч потребителей остались без электричества из-за мощного урагана "Нэйт" в США.