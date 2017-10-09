Ночь на 10 октября будет очень холодной – синоптик

Ближайшей ночью в Украине ожидается похолодание.

Этой ночью в Украине похолодает / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также Погода на неделю: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)

"Ночь на вторник будет холодной, я бы сказала, даже очень холодной.

Потому +1...+6 градусов - такие себе "плюсы", а в Карпатах вероятно до 0...-3 градусов мороза. На юге и востоке +4...+11 градусов, на побережье морей до +13 градусов.

Дожди вероятны завтра на западе и севере Украины, центральные области - практически без осадков, в южной части и на востоке - разве что кое-где пару капель", - написала она.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.