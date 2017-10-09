"Потоп" в Киеве: в сети показали последствия ливня (фото, видео)

12:56, 9 октября 2017
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Пользователи соцсетей жалуются на погоду в Киеве, несколько авто уже утонули.

Последствия ливня в Киеве / Скриншот
Последствия ливня в Киеве / Скриншот

В столице в результате ливня много подтопленных участков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, днем до +11°

"Киев. По столице и пригородам много подтопленных участков, где глубина воды более 20 см. Велик риск гидроудара. Несколько авто уже утонули!" - говорится в сообщении.

Кроме того, в сети уже делятся снимками последствий непогоды в Киеве:

#море #наводнение #пузомповоде

Допис, поширений Игорь (@ihor_sachkov)

Понедельник , утро...

Допис, поширений Natalia Kurikova (@kurikovanatalia)

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.

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