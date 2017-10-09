Погода на неделю: Украину накроют дожди и прохладная погода (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди. На востоке до +20°, на западе до +13°. В центре столбик термометра поднимется до +14°, на севере до +11°. На юге – до +16°.

Прогноз на 9 октября / УНИАН

Во вторник, 10 октября, в Украине без осадков. На юге до +18°, в остальных регионах +11°...+15°.

Прогноз на 10 октября / УНИАН

В среду, 11 октября, местами ожидаются осадки. Теплее всего будет на юге - до +18°. В остальных регионах до +16°.

Прогноз на 11 октября / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране +7°...+10°, днем на юге и востоке до +19°.

Прогноз на 12 октября / УНИАН

В пятницу по всей стране ожидаются дожди. На юге до +19°, в остальных регионах +11°...+17°.

Прогноз на 13 октября / УНИАН

14 и 15 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +3°, на остальной территории +4°…+6°. Днем температура по стране +9°...+15°. В воскресенье ночью на востоке до +3°, днем в Украине +9°...+15°.

Прогноз на 14 октября / УНИАН

Прогноз на 15 октября / УНИАН

Народный прогноз

9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный. Если на Иоанна Богослова выпадет снег, то зима не задержится. 10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого. Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

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11 октября - Харитонов день, Харитон Именинник, Катальник. За сегодняшним днем предки никаких особых погодных примет не запомнили, но относительно октября утверждали: октябрь ходит по краю, выгоняет птиц из рая.

В народном календаре 12 октября - день Феофана Милостивого. Сегодня тепло возвращается - Феофан "накинул на солнце кафтан", чтобы оно не замерзло. Погодные приметы подсказывают, если на Феофана много звезд - к сухой осени. 13 октября — Григория и Михаила Снега нет — зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето.

14 октября — Покрова.Если лист с березы и дуба на Покров упадет чисто — к легкому году, останется — к суровой зиме. Если у вишни листья опадут до 14 октября — зима будет теплой, если же вишня зеленая — зима будет лютая. 15 октября - день Куприяна и Устины. С сегодняшнего дня наступает глубокая осень. Если сегодня выпадет первый снег, то зима придет через сорок дней.

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