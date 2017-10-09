Ураган "Нэйт" оставил без электричества более 100 тысяч потребителей в США

11:31, 9 октября 2017
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Более 100 тысяч потребителей остались без электричества из-за мощного урагана "Нэйт" в США.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

"Нэйт" обрушился на штаты Миссисипи и Алабама, сообщает ABC News.

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В частности, в Алабаме без света остались 87 тысяч потребителей, в Миссисипи – почти 47 тысяч. Отмечается, что "Нэйт" стал первым ураганом в Алабаме со времен разрушительной "Катрины".

Напомним, жертвами шторма "Ксавьер" на севере и востоке Германии стали 7 человек.

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