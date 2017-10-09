В результате урагана в Польше погибли два человека

10:30, 9 октября 2017
393
0

Жертвами урагана и сильного дождя в Польше стали два человека, еще 39 пострадали. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

По данным спасателей, из-за поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи, без электричества остались около 800 тысяч семей, передает Euronews.

Киевлян предупреждают о дожде и сильном ветре

Из-за непогоды были заблокированы некоторые автотрассы и железная дорога.

Напомним, жертвами шторма "Ксавьер" на севере и востоке Германии стали 7 человек. Все они погибли из-за падения деревьев или веток, в основном жертвы находились в этот момент в авто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Сегодня в Киеве до +26°, без осадков Сегодня в Киеве до +26°, без осадков
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей