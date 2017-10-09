В результате урагана в Польше погибли два человека

Жертвами урагана и сильного дождя в Польше стали два человека, еще 39 пострадали.

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По данным спасателей, из-за поваленных деревьев и оборванных линий электропередачи, без электричества остались около 800 тысяч семей, передает Euronews.

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Из-за непогоды были заблокированы некоторые автотрассы и железная дорога.

Напомним, жертвами шторма "Ксавьер" на севере и востоке Германии стали 7 человек. Все они погибли из-за падения деревьев или веток, в основном жертвы находились в этот момент в авто.