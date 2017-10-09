Киевлян предупреждают о дожде и сильном ветре

09:36, 9 октября 2017
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До конца суток 9 октября в столице ожидается сильный дождь.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке до +17° (карта)

"9 октября до конца ночи сильный дождь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 октября, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 6,2 м/с.

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