В Киеве сегодня весь день будет идти дождь, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 октября, в столице пройдет дождь, днем до +11°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / tivasyk.info

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +17°.

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