В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке до +17° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +17°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке практически без осадков, температура днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

На западе Украины в понедельник местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях дожди. Температура до +11°. В центре практически без осадков, температура днем до +15°.

Согласно народному прогнозу, 9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный.

Прогноз на 9 октября / УНИАН

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