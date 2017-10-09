В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге и востоке до +17° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +17°.
На востоке практически без осадков, температура днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.
На западе Украины в понедельник местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.
В северных областях дожди. Температура до +11°. В центре практически без осадков, температура днем до +15°.
Согласно народному прогнозу, 9 октября — Иоанна Богослова. На Богослова дождь со снегом — в январе трижды будет идти дождь; солнечно и тепло — июнь будет дождливый и холодный.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+29°... +14°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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