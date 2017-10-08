Новая неделя в Украине начнется дождем и порывистым ветром

В восточных и южных областях будет несколько теплее - от 13 до 18 градусов выше нуля.

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В понедельник, 9 октября, в большинстве регионов Украины - облачно с прояснениями, без осадков, в центральных и северных областях - дожди.

В частности, по данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Во Львове, Ужгороде, Тернополе и Франковске солнце будет кое-где выглядывать из-за облаков, однако никаких осадков ждать не стоит.

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Днем на западе +10...+13, ночью +3 ... +8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10 ... + 12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге и в Крыму +13 ... +18.

Прогноз погоды на понедельник, 9 октября, в городах Украины:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львов – + 9 ... + 11

Ивано-Франковск – + 10 ... + 12

Тернополь – + 10 ... + 12

Черновцы – + 11 ... + 13

Хмельницкий – + 10 ... + 12

Луцк – + 9 ... + 11

Ровно – +9 ... + 11

Житомир – + 10 ... + 12

Винница – + 11 ... + 13

Одесса – + 13 ... + 15

Николаев –+ 15 ... + 17

Херсон – + 15 ... + 17

Симферополь – + 16 ... + 18

Кропивницкий – + 10 ... + 12

Черкассы – + 10 ... + 12

Чернигов – + 10 ... + 12

Сумы – + 10 ... + 12

Полтава – + 10 ... + 12

Днепр – + 12 ... + 14

Запорожье – + 16 ... + 18

Донецк – + 16 ... + 18

Луганск – + 16 ... + 18

Харьков – + 16 ... + 18

Киев – + 10 ... + 12