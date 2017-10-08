Новая неделя в Украине начнется дождем и порывистым ветром

19:00, 8 октября 2017
2209
0

В восточных и южных областях будет несколько теплее - от 13 до 18 градусов выше нуля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 9 октября, в большинстве регионов Украины - облачно с прояснениями, без осадков, в центральных и северных областях - дожди.

В частности, по данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Во Львове, Ужгороде, Тернополе и Франковске солнце будет кое-где выглядывать из-за облаков, однако никаких осадков ждать не стоит.

Ряд областей Украины накроют заморозки

Днем на западе +10...+13, ночью +3 ... +8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10 ... + 12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге и в Крыму +13 ... +18.

Прогноз погоды на понедельник, 9 октября, в городах Украины:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львов – + 9 ... + 11

Ивано-Франковск – + 10 ... + 12

Тернополь – + 10 ... + 12

Черновцы – + 11 ... + 13

Хмельницкий – + 10 ... + 12

Луцк – + 9 ... + 11

Ровно – +9 ... + 11

Житомир – + 10 ... + 12

Винница – + 11 ... + 13

Одесса – + 13 ... + 15

Николаев –+ 15 ... + 17

Херсон – + 15 ... + 17

Симферополь – + 16 ... + 18

Кропивницкий – + 10 ... + 12

Черкассы – + 10 ... + 12

Чернигов – + 10 ... + 12

Сумы – + 10 ... + 12

Полтава – + 10 ... + 12

Днепр – + 12 ... + 14

Запорожье – + 16 ... + 18

Донецк – + 16 ... + 18

Луганск – + 16 ... + 18

Харьков – + 16 ... + 18

Киев – + 10 ... + 12

Прогноз погоды в Украине на понедельнику, 9 октября
Прогноз погоды в Украине на понедельнику, 9 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
Сегодня в Киеве до +26°, без осадков Сегодня в Киеве до +26°, без осадков
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов Весна в Киеве установила 17 температурных рекордов
Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей