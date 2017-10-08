Новая неделя в Украине начнется дождем и порывистым ветром
В восточных и южных областях будет несколько теплее - от 13 до 18 градусов выше нуля.
В понедельник, 9 октября, в большинстве регионов Украины - облачно с прояснениями, без осадков, в центральных и северных областях - дожди.
В частности, по данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.
Во Львове, Ужгороде, Тернополе и Франковске солнце будет кое-где выглядывать из-за облаков, однако никаких осадков ждать не стоит.
Ряд областей Украины накроют заморозки
Днем на западе +10...+13, ночью +3 ... +8, в остальных областях от +5 до +10, ночью +10 ... + 12 в центральных регионах, на востоке +12...+18, на юге и в Крыму +13 ... +18.
Прогноз погоды на понедельник, 9 октября, в городах Украины:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львов – + 9 ... + 11
Ивано-Франковск – + 10 ... + 12
Тернополь – + 10 ... + 12
Черновцы – + 11 ... + 13
Хмельницкий – + 10 ... + 12
Луцк – + 9 ... + 11
Ровно – +9 ... + 11
Житомир – + 10 ... + 12
Винница – + 11 ... + 13
Одесса – + 13 ... + 15
Николаев –+ 15 ... + 17
Херсон – + 15 ... + 17
Симферополь – + 16 ... + 18
Кропивницкий – + 10 ... + 12
Черкассы – + 10 ... + 12
Чернигов – + 10 ... + 12
Сумы – + 10 ... + 12
Полтава – + 10 ... + 12
Днепр – + 12 ... + 14
Запорожье – + 16 ... + 18
Донецк – + 16 ... + 18
Луганск – + 16 ... + 18
Харьков – + 16 ... + 18
Киев – + 10 ... + 12
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
-
Кировоград+29°... +14°
-
Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+28°... +16°