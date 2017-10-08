В Одессе вторые сутки идет дождь – часть электротранспорта остановлена

13:04, 8 октября 2017
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В городе из-за непогоды приостановлена работа нескольких маршрутов городского электротранспорта.

В Одессе вторые сутки подряд идет дождь с сильными порывами ветра / фото УНИАН
В Одессе вторые сутки подряд идет дождь с сильными порывами ветра / фото УНИАН

В Одессе из-за осложнения погодных условий сегодня приостановлена работа нескольких маршрутов городского элетротранспорта. 

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлетротранс».

«В связи со сложными погодными условиями остановлена работа трамвайного маршрута №20. На линии работает маршрутный автобус. Также изменен график движения троллейбусного маршрута №8. Машины курсируют только до улицы Химической», - отметили в пресс-службе.

В Одессе вторые сутки подряд идет дождь с сильными порывами ветра.

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