В Одессе вторые сутки идет дождь – часть электротранспорта остановлена

В городе из-за непогоды приостановлена работа нескольких маршрутов городского электротранспорта.

В Одессе вторые сутки подряд идет дождь с сильными порывами ветра / фото УНИАН

В Одессе из-за осложнения погодных условий сегодня приостановлена работа нескольких маршрутов городского элетротранспорта.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлетротранс».

«В связи со сложными погодными условиями остановлена работа трамвайного маршрута №20. На линии работает маршрутный автобус. Также изменен график движения троллейбусного маршрута №8. Машины курсируют только до улицы Химической», - отметили в пресс-службе.

В Одессе вторые сутки подряд идет дождь с сильными порывами ветра.