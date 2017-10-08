Ряд областей Украины накроют заморозки

В шести областях нашей страны ожидаются заморозки.

Заморозки прогнозируют в шести областях Украины / фото pixabay.com

Украинский гидрометцентр предупреждает о сложных погодных условиях 8 октября в ряде областей.

"Ночью во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях на почве местами заморозки 0-4°", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Кроме того, 8 октября в Одесской области ожидается сильный, ночью местами очень сильный дождь, в Николаевской области - сильный дождь.

Как сообщала Погода УНИАН, в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.