Ряд областей Украины накроют заморозки

01:05, 8 октября 2017
2845
0

В шести областях нашей страны ожидаются заморозки.

Заморозки прогнозируют в шести областях Украины / фото pixabay.com
Заморозки прогнозируют в шести областях Украины / фото pixabay.com

Украинский гидрометцентр предупреждает о сложных погодных условиях 8 октября в ряде областей.

"Ночью во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях на почве местами заморозки 0-4°", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Первый снег в Украине: опубликованы новые фото

Кроме того, 8 октября в Одесской области ожидается сильный, ночью местами очень сильный дождь, в Николаевской области - сильный дождь.

Как сообщала Погода УНИАН, в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек
Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта) Погода на неделю: в Украине будет тепло и с дождями (карта)
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей