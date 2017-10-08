Первый снег в Украине: опубликованы новые фото

На опубликованных фото из Буковеля видно, как грибы присыпало снегом.

В горных населенных пунктах Ивано-Франковщины, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег.

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Так, на своей странице в Facebook пользователь Алла Тернова опубликовала фотографии снега в Буковеле.

Как сообщали синоптики, в Украине во второй половине октября ожидается первый снег, гололед и налипание мокрого снега.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в октябре в Украине будет переменчивой. Во второй половине месяца нас ждут постоянные перепады температуры воздуха, а к концу октября резкое похолодание и заморозки.