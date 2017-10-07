Тепло, однако ветрено и дождливо: погода на 8 октября

В регионы придут сильные дожди — осадки прогнозируют в течение суток.

Погода 8 октября в Украине будет пасмурной и дождевой / фото УНИАН

Погода 8 октября в Украине будет пасмурной и дождевой. Средняя температура по стране будет колебаться в пределах 12...14 градусов. В Киеве ночью без осадков, однако в течение дня будет дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 8 октября в Одесской области пройдет сильный дождь, ночью осадки еще усилятся.

Кроме того, на Николаевщине, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях и Закарпатье, Буковине и Прикарпатье на почве местами заморозки 0-4°.

На западе днем возможен дождь, температура прогреется максимум до +14 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Похожей погода будет на севере. Там тоже днем пройдут дожди. Средняя температура будет колебаться в пределах 12...14 градусов тепла.

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Теплее будет на востоке. Там до 21 градуса тепла. Местами дождь, за исключением Донецкой и Луганской областей — в этих регионах ясно и без осадков.

В центре Украины температура не поднимется выше 14 градусов. Также в этом регионе будет ветрено — до 12 м/с.

На юге тоже относительно тепло — до +20 градусов, а в Крыму до +25 градусов. Однако в регионы придут сильные дожди — осадки прогнозируют в течение суток.

Прогноз погоды на воскресенье, 8 октября, в городах Украины:

Ужгород — +11...+13

Львов — +11...+12

Ивано-Франковск — +12...+14

Тернополь — +11...+13

Черновцы — +12...+14

Хмельницкий — +11...+13

Луцк — +12...+14

Ровно — +12...+14

Житомир — +12...+14

Винница — +12...+14

Одесса — +14...+16

Николаев — +16...+18

Херсон — +18...+20

Симферополь — +23...+25

Кропивницкий — +13...+15

Черкассы — +12...+14

Чернигов - + 12 ... + 14

Сумы — +13...+15

Полтава — +12...+14

Днепр — +16...+18

Запорожье — +19...+21

Донецк — +19...+21

Луганск — +19...+21

Харьков — +17...+18

Киев — +11...+13