Тепло, однако ветрено и дождливо: погода на 8 октября
В регионы придут сильные дожди — осадки прогнозируют в течение суток.
Погода 8 октября в Украине будет пасмурной и дождевой. Средняя температура по стране будет колебаться в пределах 12...14 градусов. В Киеве ночью без осадков, однако в течение дня будет дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 8 октября в Одесской области пройдет сильный дождь, ночью осадки еще усилятся.
Кроме того, на Николаевщине, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях и Закарпатье, Буковине и Прикарпатье на почве местами заморозки 0-4°.
На западе днем возможен дождь, температура прогреется максимум до +14 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Похожей погода будет на севере. Там тоже днем пройдут дожди. Средняя температура будет колебаться в пределах 12...14 градусов тепла.
Погода на выходные: на западе Украины ожидаются заморозки, на юге и востоке – теплая погода (карта)
Теплее будет на востоке. Там до 21 градуса тепла. Местами дождь, за исключением Донецкой и Луганской областей — в этих регионах ясно и без осадков.
В центре Украины температура не поднимется выше 14 градусов. Также в этом регионе будет ветрено — до 12 м/с.
На юге тоже относительно тепло — до +20 градусов, а в Крыму до +25 градусов. Однако в регионы придут сильные дожди — осадки прогнозируют в течение суток.
Прогноз погоды на воскресенье, 8 октября, в городах Украины:
Ужгород — +11...+13
Львов — +11...+12
Ивано-Франковск — +12...+14
Тернополь — +11...+13
Черновцы — +12...+14
Хмельницкий — +11...+13
Луцк — +12...+14
Ровно — +12...+14
Житомир — +12...+14
Винница — +12...+14
Одесса — +14...+16
Николаев — +16...+18
Херсон — +18...+20
Симферополь — +23...+25
Кропивницкий — +13...+15
Черкассы — +12...+14
Чернигов - + 12 ... + 14
Сумы — +13...+15
Полтава — +12...+14
Днепр — +16...+18
Запорожье — +19...+21
Донецк — +19...+21
Луганск — +19...+21
Харьков — +17...+18
Киев — +11...+13
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +16°
-
Житомир+26°... +11°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+26°... +12°
-
Кировоград+29°... +14°
-
Луганск+30°... +18°
-
Луцк+26°... +11°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+29°... +13°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+27°... +9°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+28°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+28°... +14°
-
Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+28°... +16°