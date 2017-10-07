В Украине выпал первый снег (фоторепортаж)

12:12, 7 октября 2017
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Снег выпал в Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области.

Новости Закарпатья
Температура воздуха на Закарпатье снизилась до +5 градусов / Новости Закарпатья

В горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области уже выпал первый снег. Об этом сообщают “Новости Закарпатья”.

У подножия Карпат осадки выпадают в виде дождя. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла.

На Волыни из-за непогоды ночью было затруднено движение на трассе Киев-Варшава

Фотографии снега в горах можно увидеть на веб-камерах горнолыжных курортов. 

Как сообщал УНИАН, сегодня в четырех южных областях Украины ожидается штормовой ветер.

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