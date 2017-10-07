Синоптики предупреждают украинцев о штормовом ветре

Сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, днем в Одесской области пройдет сильный дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан быть осторожными в связи с осложнением погодных условий.

Как сообщал УНИАН, синоптики заверили, что ураган обойдет Киев.