На Львовщине из-за непогоды все еще обесточены почти 70 населенных пунктов

09:31, 7 октября 2017
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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Facebook Игорь Зинкевич
В области ветер повалил десятки деревьев / Facebook Игорь Зинкевич

Во Львовской области до сих пор остаются обесточенными 68 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на семь часов утра остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий.

На Волыни из-за непогоды ночью было затруднено движение на трассе Киев-Варшава

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 октября на Украину обрушилась буря. Сильный ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов были обесточены.

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