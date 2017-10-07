На Львовщине из-за непогоды все еще обесточены почти 70 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В области ветер повалил десятки деревьев / Facebook Игорь Зинкевич

Во Львовской области до сих пор остаются обесточенными 68 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на семь часов утра остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий.

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"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 октября на Украину обрушилась буря. Сильный ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов были обесточены.