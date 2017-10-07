Тропический шторм "Нэйт" усилился до урагана и надвигается на Мексику

Власти Мексики объявили высокий уровень угрозы в штате Кинтана-Роо из-за приближения урагана "Нэйт".

Скорость ветра в урагане достигает почти 121 километра в час / NOAA

Тропический шторм "Нэйт" усилился до урагана. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным синоптиков, ураган находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает почти 121 километра в час.

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Как сообщает Reuters, власти Мексики объявили высокий уровень угрозы в штате Кинтана-Роо из-за приближения урагана "Нэйт". Население штата просят покинуть опасные территории и укрыться в убежищах.

Как сообщал УНИАН, минимум 22 человека погибли в результате тропического шторма "Нэйт", когда тот накрыл Никарагуа и Коста-Рику.