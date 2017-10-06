Синоптики заверили, что ураган обойдет Киев
Ветреная погода продержится на Киевщине двое суток, но порывы составят не более 20 метров за секунду.
Синоптики уверяют, что урагана в столице не будет
В Киеве с самого утра очень ветрено, но по новым прогнозам синоптиков - урагана в столице не будет, говорится в сюжете ТСН.
Ночью на Украину обрушилась буря: ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов обесточены (фото, видео)В Гидрометцентре опровергли штормовое предупреждение, которое спрогнозировали накануне для столицы. Ожидают лишь сильный ветер 15-20 метров за секунду. К концу суток ветер стихнет.
По словам ведущего синоптика Гидрометцентра Натальи Гулени, "циклон движется из западной Европы на Беларусь, а на следующие сутки – в Москву".
Такая ветреная погода продержится в Украине примерно двое суток.
Но как только этот фронт уйдет из Украины, следом на Юго-Западе образуется другой, который принесет дожди.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+30°... +15°
-
Донецк+29°... +16°
-
Житомир+26°... +11°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+27°... +13°
-
Киев+26°... +12°
-
Кировоград+29°... +14°
-
Луганск+30°... +18°
-
Луцк+26°... +11°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +16°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+29°... +13°
-
Ровно+26°... +11°
-
Симферополь+25°... +12°
-
Сумы+27°... +9°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+28°... +13°
-
Херсон+26°... +16°
-
Хмельницкий+27°... +15°
-
Черкассы+28°... +14°
-
Чернигов+23°... +10°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 70 %
Давление: 749 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 20 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей