Синоптики заверили, что ураган обойдет Киев

Ветреная погода продержится на Киевщине двое суток, но порывы составят не более 20 метров за секунду.

В Киеве с самого утра очень ветрено, но по новым прогнозам синоптиков - урагана в столице не будет, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также Ночью на Украину обрушилась буря: ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов обесточены (фото, видео)В Гидрометцентре опровергли штормовое предупреждение, которое спрогнозировали накануне для столицы. Ожидают лишь сильный ветер 15-20 метров за секунду. К концу суток ветер стихнет.

По словам ведущего синоптика Гидрометцентра Натальи Гулени, "циклон движется из западной Европы на Беларусь, а на следующие сутки – в Москву".

Такая ветреная погода продержится в Украине примерно двое суток.

Но как только этот фронт уйдет из Украины, следом на Юго-Западе образуется другой, который принесет дожди.