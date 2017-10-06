Крупнейший пассажирский авиалайнер занесло при посадке из-за урагана (видео)

После касания взлетно-посадочной полосы, лайнер начал петлять из стороны в сторону.

Лайнер Airbus A380 - крупнейший в мире пассажирский самолет / airbus.com

Пассажирский лайнер А380 занесло при посадке в аэропорту Дюссельдорфа из-за сильного бокового ветра, вызванного ураганом «Ксавьер». Видеозапись опубликована на странице HvdH-Plane-Spotter в YouTube.

Как говорится в подписи к видео, самолет авиакомпании Emirates, следовал в Дюссельдорф из Дубая. Практически все время его заход на посадку на полосу 23L проходил достаточно обыденно при наличии бокового ветра.

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Но после того, как воздушный лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы, он начинает петлять из стороны в сторону. Тем не менее, пилотам удалось стабилизировать самолет и успешно завершить процесс посадки крупнейшего в мире пассажирского лайнера.

Как сообщал УНИАН, у лайнера Airbus A380 авиакомпании Air France разрушилась обшивка двигателя. Инцидент произошел во время полета из парижского аэропорта Руасси - им. Шарля де Голля в Лос-Анджелес.

Лайнер Airbus A380 - крупнейший в мире пассажирский самолет. Первый полет с пассажирами эта модель выполнила 10 лет назад - 25 октября 2007 года. К настоящему моменту выпущено более 200 самолетов этой модели - они есть в парках десяти авиакомпаний Европы, Ближнего Востока и Азии.

У А380 две палубы - на верхней обычно находятся салоны первого и бизнес‑классов, на нижней палубе - эконом‑класс. В трехклассной компоновке самолет, как правило, вмещает 525 пассажиров. В одноклассной конфигурации - 853 пассажира. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км.