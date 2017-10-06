Глава Житомирской ОГА поручил оперативно реагировать на осложнение погодных условий в области
Гундич дал задание обеспечить взаимодействие служб и сил гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич поручил руководителям районов и городов обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения населения области и привести в готовность силы гражданской защиты для оперативного реагирования на осложнения погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Соответствующее поручение Гундич подписал вчера, 5 октября, после селекторного совещания под председательством Вице-премьер-министра – Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.
Так, в связи с ухудшением погодных условий и усилением порывов ветра до 19-24 м/с на территории области, председатель ОГА поручил председателям райгосадминистраций и руководителям городов обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, устойчивую работу объектов экономики и социальной сферы.
На юге Украины объявили штормовое предупреждение на 7 октября
Также Гундич дал задание обеспечить взаимодействие служб и сил гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с отключением энерго-, газо-, водоснабжения, нарушением транспортного сообщения.
"Оперативным группам усилить надзор за высотными механизмами, объектами размещения рекламы и привести в готовность силы гражданской защиты к ликвидации негативных последствий чрезвычайных ситуаций и опасных событий",- цитируют в ОГА распоряжение Гундича.
Напомним, на Житомирщине объявлено штормовое предупреждение, поэтому спасатели призывают соблюдать правила поведения во время усиления порывов ветра.
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