На юге Украины объявили штормовое предупреждение на 7 октября

16:17, 6 октября 2017
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Завтра, 7 октября, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На Волыни из-за непогоды ночью было затруднено движение на трассе Киев-Варшава

Так, 7 октября в южной части порывы ветра 15-20 м/с, днем в Одесской области сильный дождь.

Ранее сообщалось, что в течение 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра 19-24 м/с, в южных и восточных областях 15-20 м/с.

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