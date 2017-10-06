На юге Украины объявили штормовое предупреждение на 7 октября
Завтра, 7 октября, в южных регионах Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На Волыни из-за непогоды ночью было затруднено движение на трассе Киев-Варшава
Так, 7 октября в южной части порывы ветра 15-20 м/с, днем в Одесской области сильный дождь.
Ранее сообщалось, что в течение 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра 19-24 м/с, в южных и восточных областях 15-20 м/с.
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