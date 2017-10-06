По Германии пронесся шторм "Ксавьер", есть погибшие

Жертвами шторма "Ксавьер" на севере и востоке Германии стали 7 человек.

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Все они погибли из-за падения деревьев или веток, в основном жертвы находились в этот момент в авто, сообщает DW.

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Так, в федеральной земле Бранденбург погибли четыре человека. Кроме того, одна женщина погибла в Гамбурге, а вблизи города Шверин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания погиб водитель грузовика. Жизнь еще одного человека непогода унесла в Берлине.

Отмечается, что скорость ветра достигала 180 километров в час. Только в течение двух часов спасатели в Гамбурге получили более 700 вызовов.

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине без света остаются 195 населенных пунктов.