Ухудшение погодных условий грозит отключением электроэнергии, повреждением линий электропередач, падением деревьев.

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Сегодня на Житомирщине наблюдается осложнение погодных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в течение 6 октября на территории Житомирской области будет наблюдаться активный циклонический ветер, незначительный по площади, но сильный - до 19-24 м/сек.

Также отмечается, что ухудшение погодных условий грозит отключением электроэнергии, повреждением линий электропередач, падением деревьев, а также нарушением работы транспорта.

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В связи с этим спасатели Житомирщины призвали жителей области избегать нахождения под деревьями, електроопорами и линиями электропередач, под рекламными металлоконструкциями. Также они просят взрослых внимательно контролировать безопасность и досуг детей.

В то же время в Житомирской облгосадминистрации УНИАН сообщили, что область готова к реагированию на возможное ухудшение погоды.

Напомним, по данным Укргидрометеоцентра, в течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с, на юге и востоке Украины - 15-20 м/сек.