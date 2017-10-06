На Житомирщине наблюдается осложнение погодных условий

14:26, 6 октября 2017
347
0

Ухудшение погодных условий грозит отключением электроэнергии, повреждением линий электропередач, падением деревьев.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня на Житомирщине наблюдается осложнение погодных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в течение 6 октября на территории Житомирской области будет наблюдаться активный циклонический ветер, незначительный по площади, но сильный - до 19-24 м/сек.

Также отмечается, что ухудшение погодных условий грозит отключением электроэнергии, повреждением линий электропередач, падением деревьев, а также нарушением работы транспорта.

Украина готовится к разрушительной буре (видео)

В связи с этим спасатели Житомирщины призвали жителей области избегать нахождения под деревьями, електроопорами и линиями электропередач, под рекламными металлоконструкциями. Также они просят взрослых внимательно контролировать безопасность и досуг детей.

В то же время в Житомирской облгосадминистрации УНИАН сообщили, что область готова к реагированию на возможное ухудшение погоды.

Напомним, по данным Укргидрометеоцентра, в течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с, на юге и востоке Украины - 15-20 м/сек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото) Извержение вулкана Фуэго в Гватемале показали из космоса (фото)
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +30° (карта)
Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей