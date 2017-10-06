На Волыни из-за непогоды ночью было затруднено движение на трассе Киев-Варшава

В Волынской области в результате неблагоприятных погодных условий прошлой ночью было затруднено движение автотранспорта на трассе Киев-Варшава.

Последствия непогоды на западе Украины / ГСЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Волынской области, на протяжении ночи к аварийно-спасательным работам были привлечены более 40 спасателей и 12 единиц техники.

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Работники 13-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Маневичи очистили от поваленных деревьев участок трассы Киев-Варшава возле села Трояновка Маневичского района. Всего спасатели 16 раз выезжали для проведения аварийно-спасательных работ, в частности, на расчистку дорог от поваленных деревьев. В Луцке на улице Ветеранов поваленное дерево упало на автомобиль. Никто не пострадал.

Как отметил заместитель начальника Управления ГСЧС Украины в Волынской области Виктор Милостивый, в оперативный расчет введена резервная техника, число спасателей на дежурстве в подразделениях увеличено вдвое. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники пожарно-спасательных подразделений Волынской области переведены на усиленный вариант несения службы.

В управлении образования Луцкого городского совета сообщили, что из-за сильного ветра на 3 часа были обесточены три общеобразовательных учебных заведения. По словам начальника управления образования Зиновии Лещенко, несмотря на отсутствие света и то, что в заведениях установлены согласно требованиям электроплиты, дети получили надлежащее питание.

В компании "Волыньоблэнерго" сообщили, что из-за урагана обесточены 47 населенных пунктов полностью и 19 частично. Самый большой ущерб непогода нанесла в Луцке, Гороховском, Киверцовском, Иваничевском, Локачинском, Луцком, Любомльском, Маневичском, Рожищенском и Старовижевском районах.