На юге и востоке Украины сохраняется пожарная опасность
Сегодня, 6 октября, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Украина готовится к разрушительной буре (видео)
"6 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдут дожди. На западе Украины ожидаются заморозки, а на юге потеплеет до +28°.
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