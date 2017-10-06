На юге и востоке Украины сохраняется пожарная опасность

Сегодня, 6 октября, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

На востоке и юге сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"6 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдут дожди. На западе Украины ожидаются заморозки, а на юге потеплеет до +28°.