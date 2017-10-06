Погода на выходные: на западе Украины ожидаются заморозки, на юге и востоке – теплая погода (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдут дожди. На западе Украины ожидаются заморозки, а на юге потеплеет до +28°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +6°, днем +14°. В воскресенье дождь, +7°...+10°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +5°, днем +11°. В воскресенье солнечно, +4°...+13°.
Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +12°
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +12°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +13°, переменная облачность.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +4°...+12°. В воскресенье до +10°, дождь.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +6°, днем +12°. В воскресенье +6°...+16°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье +11°...+17°, пасмурно.
В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +9°...+21°.
В Симферополе завтра без осадков, +14°...+25°. В воскресенье +10°...+28°, ливень.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье без осадков, температура до +23°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье температура до +21°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +7°, днем +14°. В воскресенье +11°...+22°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +9°. В воскресенье пасмурно, ночью -1°, днем +11°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, ночью 0°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +13°. В воскресенье температура днем +14°, солнечно.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +16°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +1° …+16°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+29°... +14°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Черкассы+28°... +14°
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Чернигов+23°... +10°
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Черновцы+28°... +16°