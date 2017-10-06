Зима приближается: в Карпатах ожидается мокрый снег

Сегодня, 6 октября, в горах Ивано-Франковской области ожидается мокрый снег.

В Карпатах ожидается снег / flickr.com/photos/joeholmes

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Читайте также В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +24° (карта)

"Облачно с прояснениями, временами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер западный, 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 5-10º тепла, днем 10-15º тепла. В высокогорье Карпат температура воздуха ночью 1-6º тепла, днем 5-10º тепла. По городу температура воздуха ночью 6-8º тепла, днем 12-14 тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 6 октября, по всей Украине объявили штормовое предупреждение.