Шторм "Нэйт" накрыл Центральную Америку, погибли более 20 человек

Минимум 22 человека погибли в результате тропического шторма "Нэйт", который накрыл Никарагуа и Коста-Рику.

Иллюстрация / Reuters

В Никарагуа жертвами удара стихии стали 15 человек, в Коста-Рике погибших семеро, еще 15 человек считаются пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на мексиканский телеканал Televisa.

Читайте также Украина готовится к разрушительной буре (видео)

В Никарагуа отменили занятия в школах, в Коста-Рике ввели режим чрезвычайной ситуации, тысячи человек были эвакуированы из пострадавших районов.

По прогнозам, к вечеру 6 октября "Нэйт" достигнет территории полуострова Юкатан, позднее он может превратиться в ураган и ударить по побережью США.

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине без света остались 195 населенных пунктов.