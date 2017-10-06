Шторм "Нэйт" накрыл Центральную Америку, погибли более 20 человек

09:59, 6 октября 2017
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Минимум 22 человека погибли в результате тропического шторма "Нэйт", который накрыл Никарагуа и Коста-Рику.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Никарагуа жертвами удара стихии стали 15 человек, в Коста-Рике погибших семеро, еще 15 человек считаются пропавшими без вести, передает ТАСС со ссылкой на мексиканский телеканал Televisa.

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В Никарагуа отменили занятия в школах, в Коста-Рике ввели режим чрезвычайной ситуации, тысячи человек были эвакуированы из пострадавших районов.

По прогнозам, к вечеру 6 октября "Нэйт" достигнет территории полуострова Юкатан, позднее он может превратиться в ураган и ударить по побережью США.

Напомним, из-за сложных погодных условий в Украине без света остались 195 населенных пунктов.

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