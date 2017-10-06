Украина готовится к разрушительной буре (видео)

09:36, 6 октября 2017
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Спасатели дали советы украинцам, как уберечь себя во время бури.

Сегодня в большинстве регионов ожидаются порывы ветра, а местами он может превратиться в настоящее стихийное бедствие.

Ночью на Украину обрушилась буря: ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов обесточены (фоторепортаж)

На западе и севере синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 м/c. Спасатели советуют не выходить из дома, позакрывать окна и держать наготове документы, свечи, лекарства и еду, воду на несколько дней.

На улице не стойте под деревьями, рекламными щитами или линиями электросетей и не пытайтесь переждать ураган в машине, это тоже опасно.

Как сообщала Погода УНИАН, по всей Украине 6 октября объявили штормовое предупреждение.

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