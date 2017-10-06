По всей Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 6 октября, в Украине ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"В течение 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра 19-24 м/с, в южных и восточных областях 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ночь с 5 на 6 октября в Украину пришел сильный ветер: без света остаются 195 населенных пунктов. В частности, на Ивано-Франковщине – 48, во Львовской области – 44, на Волыни – 42, на Ривненщине – 23, на Закарпатье – 18, в Тернопольской области – 17, на Буковине – 3. Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.