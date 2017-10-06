Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +12°

08:30, 6 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 9.2 м/с.

Гидрометцентр предупреждает о мощном ветре в Украине 6 октября

Солнце в столице взошло в 07:05, а зайдет в 18:26.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 октября, в Украине местами пройдут дожди, в центре до +24°.

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