Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 9.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:05, а зайдет в 18:26.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 октября, в Украине местами пройдут дожди, в центре до +24°.

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