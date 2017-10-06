Ночью на Украину обрушилась буря: ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов обесточены (фото, видео)
В ночь с 5 на 6 октября из-за сложных погодных условий в Украине без света остались 195 населенных пунктов.
В ночь с 5 на 6 октября из-за сложных погодных условий в Украине без света остались 195 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, на Ивано-Франковщине – 48, на Львовщине – 44, на Волыни – 42, на Ровенщине – 23, на Закарпатье – 18, на Тернопольщине – 17, на Буковине – 3. Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.
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На Львовщине ветер повалил деревья и пообрывал кабели электроснабжения, пишет в Facebook Игорь Зинкевич. Во Львове деревья и различные конструкции повредили или раздавили несколько автомобилей, перегородили дороги. Ветром сорвало несколько крыш.
Сегодня ураган переместится и на Север и в Центр. В большинстве регионов ожидаются порывы ветра, а местами он может превратиться в настоящее стихийное бедствие. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок. На западе и севере синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 метров в секунду.
При таких погодных условиях спасатели советуют не выходить из дома, позакрывать окна и держать наготове документы, свечи, лекарства и еду-воду на несколько дней. Если же непогода застала вас на улице, не стойте под деревьями, рекламными щитами или линиями электросетей и не пытайтесь переждать ураган в машине - это опасно.
Как сообщал УНИАН, оперативные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за непогоды перевели на усиленный режим дежурства.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+30°... +15°
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Донецк+29°... +16°
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Житомир+26°... +11°
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Запорожье+28°... +16°
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Ивано-Франковск+27°... +13°
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Киев+26°... +12°
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Кировоград+29°... +14°
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Луганск+30°... +18°
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Луцк+26°... +11°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +16°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+29°... +13°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +12°
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Сумы+27°... +9°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+28°... +13°
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Херсон+26°... +16°
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Хмельницкий+27°... +15°
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Чернигов+23°... +10°
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