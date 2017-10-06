Ночью на Украину обрушилась буря: ветер повалил деревья, почти 200 населенных пунктов обесточены (фото, видео)

08:22, 6 октября 2017
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В ночь с 5 на 6 октября из-за сложных погодных условий в Украине без света остались 195 населенных пунктов.

Facebook Игорь Зинкевич
Ветер пообрывал линии электропередач / Facebook Игорь Зинкевич

В ночь с 5 на 6 октября из-за сложных погодных условий в Украине без света остались 195 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, на Ивано-Франковщине – 48, на Львовщине – 44, на Волыни – 42, на Ровенщине – 23, на Закарпатье – 18, на Тернопольщине – 17, на Буковине – 3. Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.

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На Львовщине ветер повалил деревья и пообрывал кабели электроснабжения, пишет в Facebook Игорь Зинкевич. Во Львове деревья и различные конструкции повредили или раздавили несколько автомобилей, перегородили дороги. Ветром сорвало несколько крыш. 

Сегодня ураган переместится и на Север и в Центр. В большинстве регионов ожидаются порывы ветра, а местами он может превратиться в настоящее стихийное бедствие. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок. На западе и севере синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 метров в секунду.

При таких погодных условиях спасатели советуют не выходить из дома, позакрывать окна и держать наготове документы, свечи, лекарства и еду-воду на несколько дней. Если же непогода застала вас на улице, не стойте под деревьями, рекламными щитами или линиями электросетей и не пытайтесь переждать ураган в машине - это опасно. 

Как сообщал УНИАН, оперативные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за непогоды перевели на усиленный режим дежурства.

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