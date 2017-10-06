В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +24° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 октября, в Украине местами пройдут дожди, в центре до +24°.

Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

Читайте также Гидрометцентр предупреждает о мощном ветре в Украине 6 октября

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +14°.

В северных областях без осадков. Температура до +12°. В центре практически без осадков, температура днем до +24°.

Прогноз на 6 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.