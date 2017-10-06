В Украине сегодня практически без осадков, местами потеплеет до +24° (карта)

08:00, 6 октября 2017
3266
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 октября, в Украине местами пройдут дожди, в центре до +24°.

Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН
Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

Гидрометцентр предупреждает о мощном ветре в Украине 6 октября

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +14°.

В северных областях без осадков. Температура до +12°. В центре практически без осадков, температура днем до +24°.

Прогноз на 6 октября / УНИАН
Прогноз на 6 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется пожарная опасность В Украине сохраняется пожарная опасность
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек Жертвами наводнений на Кубе стали семь человек
Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: 25 человек погибли, 296 пострадали (фоторепортаж)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +30° В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
70 %
749 мм
5.6 м/с
20 %
Лента новостей