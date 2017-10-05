В Украину идет ураган: на Львовщине готовятся к циклону с ливнями и сильным ветром

В восьми областях западной Украины уже сегодня вечером синоптики прогнозируют увеличение скорости ветра до 30 метров в секунду.

Во Львове пока что только дождит, ветер не чувствуется / фото УНИАН

Оперативные группы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за непогоды переводят на усиленный режим дежурства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Для противодействия угрозам, связанным с осложнением погодных условий, оперативные группы на местах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены в усиленный режим дежурства", - сказал он.

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Тем временем во Львове пока что только дождит, ветер не чувствуется. Однако уже через несколько часов в городе ожидают циклон с ливнями и сильным ветром. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спасатели предупреждают, что он перемещается со стороны Европы чрезвычайно быстро. По прогнозам, порывы ветра будут достигать до 30 метров в секунду, а это уже считается ураганным ветром. В области на два дня объявили штормовое предупреждение.

"Приводится в готовность техника повышенной проходимости. Также приводится в порядок дополнительные электростанции, чтобы можно было запитать населенные пункты или объекты, которые будут без света", - говорит руководитель пресс-службы ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев.

"Предупреждены дежурные службы, а атакже службы, объекты коммунальной сферы. Я бы советовал убрать с балконов лишние вещи, воздерживаться от пребывания на улице. Метеозависимым – избегать физических нагрузок, покой", - советует начальник управления оперативно-дежурной службы оповещения и связи департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА Николай Сень.

Людей просят быть бдительными - не ходить под линиями электропередач и не оставлять свои авто под старыми деревьями.

Как сообщал УНИАН, Гидрометцентр предупредил об очень сильный ветер в 8 западных областях - 25-30 м/с.

По данным синоптиков, вечером 5 октября и ночью 6 октября в Волынской, Ривненской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления - 25-30 м/с.

6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях 15-20 м/с.

Директор Гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что возможными последствиями надвигающейся стихийного бедствия с запада Украины в северные регионы являются угроза жизни людей, падение деревьев и массовое обесточивание населенных пунктов.