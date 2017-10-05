В Киеве завтра без осадков, днем до +12°

17:00, 5 октября 2017
8
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 октября, в столице без осадков, днем до +12°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +10°. Ветер переменный, до 9.2 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:05, а зайдет в 18:26.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в большинстве областей Украины без осадков, в центре до +24°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются грозы и жара (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Украины
На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео) На Закарпатье град повредил кровли почти 200 домов (фото, видео)
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
62 %
750 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей