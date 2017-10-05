В Украине завтра практически без осадков, во многих областях потеплеет (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в большинстве областей Украины без осадков, в центре до +24°.

Завтра в большинстве регионов без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

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На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем до +14°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +12°. В центре без осадков, температура днем до +24°.

Согласно народному прогнозу, 6 октября - Иннокентия, Зачатия св. Иоанна Крестителя По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно.

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