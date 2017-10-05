В Чили произошло мощное землетрясение

В четверг, 5 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 37 км на восток от населенного пункта Калама. Очаг землетрясения залегал на глубине 112,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.