В Чили произошло мощное землетрясение

15:43, 5 октября 2017
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В четверг, 5 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Мехико прекращен поиск тел погибших при землетрясении

Эпицентр подземных толчков располагался в 37 км на восток от населенного пункта Калама. Очаг землетрясения залегал на глубине 112,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.

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