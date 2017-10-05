В Мехико прекращен поиск тел погибших при землетрясении
Поиск тел погибших при землетрясении 19 сентября в Мехико прекращен.
Об этом сообщил мэр столицы Мексики Мигель Анхель Мансера в интервью местному телевидению.
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,9
По последним данным, в столице Мексики в результате землетрясения погибли 228 человек.
"Закончился поиск тел в городе Мехико, у нас больше нет ни одного пропавшего без вести, мы продолжаем разбор завалов, но уже не с целью поиска людей", - цитирует Мансеру "РИА Новости".
Он также добавил, что из-под обломков были спасены 69 человек, 16 из которых по-прежнему остаются в больницах, причем трое в тяжелом состоянии.
Напомним, в результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.
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