Гидрометцентр предупреждает о мощном ветре в Украине 6 октября

Завтра, 6 октября, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, вечером 5 октября и ночью 6 октября в западных областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления - 25-30 м/с. В течение 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра до 19-24 м/с, в южных и восточных областях - 15-20 м/с.

Напомним, в течение 4-6 октября на востоке Украины ожидается пожарная опасность.