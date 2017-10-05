Гидрометцентр предупреждает о мощном ветре в Украине 6 октября

13:37, 5 октября 2017
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Завтра, 6 октября, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Киеве весь день будет идти дождь, температура до +15°

Так, вечером 5 октября и ночью 6 октября в западных областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления - 25-30 м/с. В течение 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра до 19-24 м/с, в южных и восточных областях - 15-20 м/с.

Напомним, в течение 4-6 октября на востоке Украины ожидается пожарная опасность.

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