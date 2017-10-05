В результате схода оползня на северо-западе Китая погибли три человека

В результате схода оползня в китайской провинции Шэньси погибли три человека.

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Сход оползня произошел утром 4 октября, в результате под завалами оказались четыре члена одной семьи, сообщает Xinhua со ссылкой на местную администрацию.

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По предварительным данным, объем оползня составил около 3,5 тыс. кубометров. 137 человек, проживающих у подножья горы, были эвакуированы в экстренном порядке. Ведутся активные поиски последнего пострадавшего.

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате схода оползней в индийском штате Сикким.