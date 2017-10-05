Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

В течение 4-6 октября на востоке Украины ожидается пожарная опасность.

На востоке сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Читайте также Сегодня в Киеве весь день будет идти дождь, температура до +15°

"4-6 октября в восточных, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября днем в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях порывы ветра 17-22 м/с.