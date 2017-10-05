Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 369 человек

В результате мощного землетрясения в Мексике погибли 369 человек.

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Об этом в Twitter сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

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"Всего 369 погибших в результате землетрясения 19 сентября. В Мехико погибли - 228 человек, в штате Морелос - 74, в Пуэбле - 45, в штате Мехико - 15, в Герреро - шесть, в Оахаке - один", - написал Пуэнте.

Напмоним, во вторник, 3 октября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,9.