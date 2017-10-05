На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 5 октября, в западных областях ожидается сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Так, 5 октября днем в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях порывы ветра 17-22 м/с.

Напомним, 5 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +20°.