Сегодня в Киеве весь день будет идти дождь, температура до +15°

08:30, 5 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 октября в столице пройдет дождь, днем до +15°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

В канадской провинции Саскачеван выпало более полуметра снега

Солнце в столице взошло в 07:03, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

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