В Украине сегодня пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

08:02, 5 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +20°.

В Украине сегодня пройдут дожди / tivasyk.info
В Украине сегодня пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке пройдут дожди, температура днем до +14°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +20°.

В канадской провинции Саскачеван выпало более полуметра снега

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +17°.

В северных областях ливни. Температура до +15°. В центре практически без осадков, температура днем до +17°.

Прогноз на 5 октября / УНИАН
Прогноз на 5 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 октября – Фотия. Если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно; когда же деревья остались без листьев, то в конце января будет продолжительная оттепель.

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