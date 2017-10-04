Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +15°

17:00, 4 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября в столице пройдет дождь, днем до +15°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +20° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:03, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 октября в большинстве областей Украины пройдут дожди, на юге до +20°.

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